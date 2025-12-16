Израелци изпробваха в Банско технология, свързваща хората в кризисни ситуации

Сривът на системите в Израел на 7 октомври 2023 г. разкри не само пропуски в разузнаването и отбраната, но и много по-дълбока уязвимост, характерна за съвременните общества: в моменти на масова паника дори най-елементарните системи за сигурност спират да функционират, разказва израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Избрана неотдавна да представлява израелския иновационен "Dream Team" на форума Mind the Tech в Берлин, компанията dot SAGA се ражда именно от трагедията на 7 октомври. Технологията е разработена от екип, който работи по нея, докато основателите му изпълняват служба в резерва по време на войната.

Повод за създаването на dot SAGA е масовото убийство на музикалния фестивал "Нова", където хиляди цивилни на практика "изчезват" от системата в момента, в който клетките за комуникации се сриват. Спешните служби губят връзка с тълпите, а близките не могат да открият роднините си. Трагедията ясно показва, че т.нар. умна инфраструктура за сигурност разчита на крехкото предположение, че обществените комуникационни мрежи ще издържат при силен натиск.

Фестивалът, посетен от около 3500 души край кибуц Реим, се превръща в сцена на клане, при което 364 души са убити, а 40 - отвлечени. От всички обекти, атакувани от "Хамас" на 7 октомври, именно "Нова" дава най-много жертви.

Основателите на dot SAGA, ветерани от елитни военни подразделения, вече са работили по ранни версии на технология за комуникация извън обхвата на стандартните мрежи още преди 7 октомври. Дори екипът на фестивала "Нова" се е свързал с тях с въпрос дали устройството може да бъде използвано по време на събитието. Технологията обаче все още не е била готова, разказва основателят и изпълнителен директор Ноам Голдман пред ТПС.

"Често си мисля какво би станало, ако беше готова навреме", казва Голдман. Именно тази мисъл го подтиква да превърне техническата идея в спешна мисия. По време на службата си като резервист, редувайки военни задължения и разработване на технологии, той и партньорите му ускоряват работата по система, създадена да функционира точно там, където съществуващата инфраструктура се срива.

В основата си разработката на базираната в Тел Авив компания dot SAGA заменя зависимостта от мобилни клетки с мрежа от носими устройства, свързани помежду си. Всяко устройство е едновременно потребител и ретранслатор - сигналите "прескачат" от човек на човек и изграждат затворена мрежа, управлявана от самия обект. Тя не разчита на мобилни мрежи, Wi-Fi или сателити, а на утвърдена радиотехнология.

"За първи път използваме доказано устойчива радиотехнология, за да дадем на обикновения човек възможност директно да се свърже със системата за сигурност на дадено място. Ако заведете детето си в Дисниленд и то се изгуби, дори да има AirTag или SOS устройство на Apple, сигналът ще стигне до спешния номер. Докато службите ви открият и локализират, минава критично време. Ние ви свързваме директно с най-близкия служител на място - човек, с когото иначе нямате пряка връзка", обяснява Голдман.

Тази архитектура обръща традиционната логика на сигурността при масови събития. Камерите, охраната и командните центрове реагират постфактум - след като нещо вече се е случило или след подаден сигнал. dot SAGA залага на личната инициатива. С едно натискане на бутон върху здрав, безекранен гривен тип устройство, се изпраща сигнал за тревога през мрежата, определя се местоположението на закрито или открито и информацията се насочва директно към екипите за реакция на място.

За разлика от конкурентите си, dot SAGA работи директно с операторите на обекти, не продава на крайни потребители. Това означава, че ски курорти, увеселителни паркове или концертни зали могат да предоставят гривните на посетителите си още при влизане. По данни от лабораторни тестове, до 40 000 души в един обект могат да бъдат активни едновременно.

Компанията вече е завършила тестовете на интерфейса си и стартира пилотен проект в ски курорта Банско в България. В момента dot SAGA е във фаза на предварително финансиране в размер на 1 милиона долара, като Голдман очаква проектът да излезе на печалба в рамките на две години.

Експертът по сигурността Ягил Римони, чиято фирма е отговаряла за безопасността на фестивала "Нова" на 7 октомври, заявява пред ТПС, че подобно устройство е можело да бъде решаващо.

"Най-тежкото предизвикателство беше комуникацията - получаването на информация, предаването ѝ и разбирането какво се случва в реално време", казва той. "Инструмент като този можеше да спаси много човешки животи и значително да промени развоя на събитията."