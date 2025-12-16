„Форбс": Илон Мъск стана първият човек с нетно богатство над 600 млрд. долара

Илон Мъск е първият човек в историята, чието нетно богатство надхвърля 600 милиарда долара, съобщава списание „Форбс", позовавайки се на данни от инвеститори и пазарни оценки.

Според изданието по-рано този месец компанията „СпейсЕкс" (SpaceX), собственост на Мъск, е предложила на инвеститори търгово предложение, което оценява компанията на около 800 милиарда долара – двойно повече спрямо оценката от около 400 милиарда долара през август. Мъск притежава приблизително 42 на сто от капитала на „СпейсЕкс", което увеличава стойността на неговия дял с около 168 милиарда долара.

Така към момента нетното състояние на Мъск се оценява на около 677 милиарда долара, посочва „Форбс". Това е първият случай, в който индивидуално богатство преминава границата от 600 милиарда долара, като досега никой не е достигал и прага от 500 милиарда долара.

Търговото предложение е подадено на фона на планове за първично публично предлагане на „СпейсЕкс" през 2026 г., което може да оцени компанията на около 1,5 трилиона долара, потвърждава инвеститор пред „Форбс". От „СпейсЕкс" и от екипа на Мъск не са коментирали информацията.

Според изчисленията на изданието делът на Мъск в „СпейсЕкс", оценяван на около 336 милиарда долара, е най-ценният му актив. Освен това той притежава около 12 на сто от „Тесла" (Tesla), чиято стойност се оценява на приблизително 197 милиарда долара, без да се включват опции за акции от възнаградителния пакет за 2018 г., които бяха анулирани от съд в Делауеър през януари 2024 г. „Форбс" оценява тези опции на около 69 милиарда долара, като отчита продължаващото обжалване.

Мъск е и мажоритарен собственик на „ексЕйАй холдингс" (xAI Holdings), създадена след обединяването на стартъпа за изкуствен интелект „ексЕйАй" (xAI) със социалната мрежа „Екс" (X, бившата Twitter). По данни на „Форбс" Мъск притежава около 53 на сто от компанията, чиято стойност се оценява на около 113 милиарда долара, като се водят разговори за ново финансиране при значително по-висока оценка.

Изданието отбелязва, че преминаването на прага от 600 милиарда долара е поредният етап в рязкото нарастване на богатството на Мъск през последните години. През март 2020 г. то е било оценявано на около 25 милиарда долара, а през януари 2021 г. той стана най-богатият човек в света. Към момента Мъск има значителна преднина пред втория в класацията – съоснователя на „Гугъл" (Google) Лари Пейдж, чието състояние се оценява на около 252 милиарда долара, допълва „Форбс".