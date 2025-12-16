Стачки за по-високи заплати блокират летища в Европа преди Коледа (Обзор)

Засегнати са дестинации в Италия, Испания и Великобритания

Недоволни от ниските заплати работници по европейските летища излизат на стачки по коледните празници, обвинявайки работодателите в поведение стил Гринч.

Въпреки че напоследък пътуващите се сблъксват все по-често с протестни действия, било то по летища или по жп гари, е добре всеки да провери актуалната информация както предварително, така и непосредствено преди заминаване. Причината - докато някои стачки се планират месеци по-рано, то други биват обявени дни, та дори и часове преди старта им, пише “Евронюз”.

Освен това празниците са предпочитани от синдикатите за подобни действия, тъй като са

най-натоварените времена от годината,

когато става дума за поток от пътуващи, и стачките с искания за по-добри условия на труд биха привлекли повече внимание.

На 17 декември в Италия например е насрочена координирана стачка, в която ще се включат част от персонала за наземно обслужване, екипажи на авиокомпании, както и авиодиспечери.

Стачката се очаква да продължи четири часа - от 13 до 17 ч. В нея участват служителите на ръководената от италианското правителство компания за аеронавигационни услуги ENAV на летището в Рим. Към стачните действия се присъединяват и служителите на Assohandlers, които обслужват наземните услуги на големите италиански летища и авиокомпании, включително “Райънеър”, “Уиз Еър” и “Изиджет”.

Работници от националния превозвач на Италия ITA Airways също преустановяват работа за четири часа, както и служителите на авиокомпанията “Вуелинг Еърлайнс” и наземният персонал на “Еър Франс” и нидерландската KLM. Макар че четиричасовата рамка за стачката е определена, е много вероятно през целия ден да има закъснения и дълги опашки за чекиране и багаж. Най-засегнати в сряда ще са големите летища в Милано, Рим, Венеция, Неапол и Катания.

На официалната страница Националната администрация за гражданско въздухоплаване на Италия пътуващите могат да проверят списъка с т.нар. гарантирани полети, за които е сигурно, че се изпълняват.

Ситуацията във Великобритания се очертава още по-сериозна. От

19-и до 22-и и от 26-и до 29 декември

наземният персонал на “Изиджет” на летище “Лутън” в Лондон ще стачкува, което може да доведе до закъснения при чекирането и обработката на багажа.

На летище “Хийтроу” в Лондон също се очертава да има хаос по време на коледните пътувания - от 22-и до 24-и и на 26 декември кабинният екипаж на Скандинавските авиолинии (SAS) стачкува. Полетите до основните дестинации на авиокомпанията, сред които Копенхаген, Стокхолм и Осло, е много вероятно да бъдат засегнати.

Работниците на SAS протестират срещу ниските заплати, които според профсъюза Unite са ги принудили да разчитат на банки за храна, когато пътуват до скъпите скандинавски страни.

“Това е истинско поведение в стил Гринч от страна на SAS. Компанията се възползва от добрата воля на персонала си и сега ще бъде отговорна за отменените коледни полети”, коментира регионалният представител на Unite Калъм Рочфорд.

В Испания от лятото насам служителите на местния партньор на “Райънеър” за наземно обслужване - Azul Handling, организират седмични стачки заради лошите условия на труд, бонусите и стабилността на работните места. До 31 декември стачките ще

продължат в сряда, петък, събота и неделя

от 5 ч до 9 ч сутринта, от 12 ч на обяд до 15 ч следобед, както и от 21 ч до полунощ.

Поради това пътниците на “Райънеър” е много възможно да се сблъскат с по-дълги опашки и закъснения при чекиране на багаж, както и закъснения при получаването му. Засегнати се очаква да бъдат летищата “Аликанте”, “Барселона-Ел Прат”, “Херона Коста Брава”, “Ибиса”, “Лансароте”, “Мадрид-Барахас”, “Малага”, “Палма де Майорка”, “Сантяго Росалия де Кастро”, “Севиля”, “Тенерифе Юг” и “Валенсия”.

Призовава се всички пътници да проверяват често за актуализации на състоянието на полетите си, да пристигат по-рано на летищата, за да избегнат дългите опашки. Добре е всеки да има резервен план и да е готов да прояви гъвкавост, ако се наложи да ползва наземен транспорт, за да се придвижи до друг град, от който да излети.

Всеки пътник трябва да е запознат с правата си при отмяна или закъснение на полет, тъй като в зависимост от ситуацията може да има право да иска обезщетение от съответната авиокомпания.

