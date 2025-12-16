Евролидерите от източния фланг категорични: Русия е най-голямата заплаха (Обзор)

Премиерът в оставка Росен Желязков представя страната ни на натовската среща в Хелзинки

Русия е най-значимата, пряка и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността в евро-атлантическото пространство. Това гласи общата декларация на 8-те евролидери от Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва, които се събраха във вторник в Хелзинки за първата среща на върха на НАТО на страните от източния фланг. На срещата страната ни бе представлявана от премиера в оставка Росен Желязков.

“Държавите-членки на ЕС, по източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на съюза”, каза Желязков след срещата. Той заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дава възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.

В общата декларация от 13 точки след срещата в Хелзинки се осъжда започнатата от Русия война в Украйна, като се посочва, че основните стратегически цели на Москва са “да създаде буферна зона, простираща се от Арктическия регион през Балтийско и Черно море до Средиземно море”. Евролидерите са категорични, че докато това е непосредствена заплаха за страните от източния фланг на ЕС и НАТО, то опасността е надвиснала над “целия континент и налага спешни и координирани действия”.

В документа се посочва още, че са налице и други заплахи от Кремъл, сред които нарушаването на въздушното пространство на страни от ЕС, руския сенчест флот, както и дезинформационните кампании.

Евролидерите отбелязват, че ангажиментът им към подкрепа за Украйна и натиск върху Русия остава все така силен. В декларацията пише още,че е необходимо укрепване на отбранителните възможности на блока, както и засилване на “гражданско-военното сътрудничество”.

От Хелзинки евролидерите заявиха, че приветстват Европейската пътна карта за отбранителна готовност до 2030 г. При представянето на плана през октомври т.г. стана ясно, че той предлага четири първоначални водещи проекта. Става дума за европейска инициатива за отбрана срещу дронове, наблюдение на източния фланг, както и създаване на два щита - въздушен и космически.

