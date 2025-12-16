Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел на 17 декември. Срещата предхожда редовното заседание на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз в белгийската столица, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Задълбочаването на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани и ползите, които те носят на гражданите, ще са основни теми на дискусията. Разговорите ще подчертаят значението на политическите и икономическите връзки между ЕС и партньорите от Западните Балкани, особено в настоящия геополитически контекст и с оглед необходимостта от укрепване на регионалните отношения.

Очаква се по време на срещата да бъде потвърдено и значението на напредъка на реформите, привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, регионалното сътрудничество, добросъседските отношения и помирението.