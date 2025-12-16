Русия: Запорожката АЕЦ в момента получава ток само от един електропровод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна в момента получава електричество само от един от двата външни електропровода, съобщи руското ръководство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Вторият електропровод е прекъснат заради военните действия, добави ръководството, като посочи, че нивата на радиация остават в нормата.

Ремонтните дейности ще започнат възможно най-скоро.

Запорожката АЕЦ – най-голямата атомна електроцентрала в Европа – е под руски контрол от март 2022 г., когато руските сили превзеха голяма част от югоизточна Украйна. Тя в момента не произвежда електроенергия, но разчита на външно захранване, за да запази охлаждането на ядреното гориво и да избегне топене.

Всяка от страните редовно обвинява другата за обстрел на съоръжението.

Запорожката АЕЦ претърпя две пълни спирания на тока този месец, но беше после той беше възстановен.

През септември и октомври електроцентралата остана без външно захранване в продължение на 30 дни, разчитайки на дизелови генератори, докато повреденият електропровод беше възстановен по време на локално прекратяване на огъня, договорено с помощта на Международната агенция за атомна енергия.