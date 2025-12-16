Не знаят нито къде е, нито здрава ли е арестуваната в Иран носителка на Нобел за мир Мохамади

Братът и адвокатът на иранската правозащитничка и носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади заявиха днес, че нямат информация нито за нейното местонахождение, нито за здравословно й състояние, четири дни след ареста ѝ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мохамади беше арестувана в петък, след като осъди подозрителната смърт на адвоката Хосроу Аликорди. Тя направи тези коментари по време на възпоменателна церемония в североизточния град Машхад.

„Имаме много малко информация за нейното здравословно състояние и сме много загрижени за това къде я държат и как се отнасят с нея," каза Хамид Мохамади пред журналисти. Той заяви това, след като друг брат на нобеловата лауреатка, който е в Иран и чието име не може да бъде разкрито поради съображения за сигурност, е успял да се свърже с нея за кратко вчера вечерта.

Прокурорът на Машхад - Хасан Хематифар, заяви в събота, че Мохамади и братът на Аликорди са отправили провокативни забележки по време на възпоменателната церемония, като са формулирани „нарушаващи нормите твърдения" и са насърчили „нарушаването на обществения ред".