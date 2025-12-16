ЕС санкционира шефа на Националното движение „Русофили" Николай Малинов

Европейският съюз включи Международното движение на русофилите (МДР) в списъка със санкционирани организации. Това стана ясно от публикация в официалния вестник на съюза. Генерален секретар на движението е Николай Малинов, а санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване в страните-членки на ЕС.

МДР е учредено преди близо три години на конгрес в Москва, на който присъстват редица водещи руски политици. Тогава за генерален секретар е избран обвиненият от българската прокуратура в шпионаж за Русия Николай Малинов. На учредителния конгрес на движението са били още руският външен министър Сергей Лавров, говорителката на външното министерство Мария Захарова, Александър Дугин и Константин Малофеев.

Според информацията от ЕС движението е санкционирано поради действия, които се смятат за заплаха за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и за подриване на стабилността на съюза, съобщава bTV.

Санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване на висшите представители на организацията в страните-членки на ЕС. Отделно, юридически и физически лица, свързани с МДР, също са поставени под ограничителни мерки.

Решението на ЕС идва в контекста на продължаващото напрежение около руското влияние в Европа и има за цел да ограничи опитите за вмешателство във вътрешните работи на държавите членки.

Малинов е известен с проруската си позиция и е бивш депутат от БСП, който към днешна дата ръководи Националното движение „Русофили". Той също така е основател и лидер на партия „Русофили за възраждане на Отечеството".