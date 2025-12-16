Задържаха бивш румънски министър за подкуп

Бившият румънски министър на транспорта от Социалдемократическата партия Ръзван Кук беше задържан днес от прокурори на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) по обвинения в съучастие в даване на подкуп, съобщава сайтът Хотнюз, позовавайки се на съобщение на DNA.

Антикорупционните прокурори извършиха днес обиски в Букурещ и съседния окръг Илфов, включително в дома на Ръзван Кук и на бизнесмена Каталин Буше, в рамките на разследване за даване на подкуп и съучастие в даване на подкуп.

Според разследващите бившият министър и бизнесменът са се опитали да подкупят директора на Румънския автомобилен регистър (RAR), като Кук е бил посредник в разговорите между бизнесмена и директора на службата, съобщи БТА.

Прокурорите са документирали три срещи между Ръзван Кук и директора на RAR Михай Алеку между септември и ноември 2025 г. По време на разговорите бившият министър е уверил директора на RAR, че ще получи 6 процента от общата стойност от 23 милиона леи (4,52 милиона евро) на рамков договор за осигуряване на поддръжката на оборудването за технически прегледи на автомобили, при условие че договорът бъде сключен с фирмата на Каталин Буше.

Хотнюз напомня, че Ръзван Кук е бивш министър на транспорта в правителствата на Сорин Гриндяну и Михай Тудосе, а също така бивш депутат (2016-2020 г.) и сенатор (2020-2024 г.) от Социалдемократическата партия.