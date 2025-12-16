Тюлен монах се появи във Венецианската лагуна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След делфина Мимо във Венецианската лагуна беше забелязано и друго морско създание, наподобяващо на тюлен монах, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Създанието беше заснето да плува близо до остров Лидо ди Венеция.

Според Мауро Бон, експерт от Венецианския природонаучен музей, морският индивид е дошъл във венецианските води, за да проучва нови зони, може би в търсене на храна, предвид това че районът е богат на риба.

Възможно е тюленът монах да е дошъл чак от хърватското крайбрежие, където има голяма популация, казва експертът.