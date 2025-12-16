ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипан да краде в пловдивска болница договори 1 г....

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21925798 www.24chasa.bg

Лишиха от имунитет италианска евродепутатка заради "Катаргейт"

2288
Алесандра Морети СНИМКА: Инстаграм/alessandramorettipd

Италианската евродепутатка от левоцентристката опозиционна Демократическа партия Алесандра Морети беше лишена от евродепутатския й имунитет, предаде АНСА.

Това стана след вот в Европарламента днес по искане на белгийски прокурори, разследващи корупционния скандал „Катаргейт". Но евродепутатите гласуваха за запазване на депутатския имунитет на нейната колежка от Демократическата партия Елизабета Гуалмини.

Имената на двете евродепутатки бяха първо споменати в началото на аферата за подкупи и корупция през декември 2022 г. Няколко италианци, в това число и бившият евродепутат Антонио Панцери, един от предполагаемите лидери на корупционната мрежа, бяха обвинени в замесване в корупционна схема. Скандалът се основава на подозренията, че Катар и Мароко са подкупили еврозаконодатели, парламентарни асистенти и неправителствени организации, за да повлияят на вземането на решения в европейския законодателен орган.

„Разочарован съм, защото вече опровергах доказателствата, на които се основава искането на прокуратурата за снемане на имунитета ми и продължавам да твърдя, че гласуването не се основава на съдържанието на искането, а беше повлияно от политически и избирателни стратегии", заяви Морети пред АНСА. „Надявам се да говоря с прокуратурата възможно най-скоро, за да мога да се защитя срещу обвиненията. Ще продължа да си върша работата си с високо вдигната глава", добави тя.

Алесандра Морети СНИМКА: Инстаграм/alessandramorettipd

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)