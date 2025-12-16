ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон отрече информация за държавен преврат, появила се в социалните мрежи

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че социалните мрежи се е появила невярна информация за държавен преврат в Елисейския дворец, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

По време на визита в Марсилия Макрон разказа пред журналисти, че президент на африканска държава се свързал с него, за да го пита какво се случва във Франция, след като видял във "Фейсбук" кадри на журналист, застанал до Елисейския дворец и разказващ, че там е извършен преврат и че полковник е взел властта във Франция. Видеото е било изгледано от 12 милиона души, разказа Макрон и добави, че е поискал от екипа си да се свърже с „Фейсбук", за да поиска от тях да изтеглят невярната информация.

Това искане е било отправено чрез платформа на вътрешното министерство на Франция, на която се подават сигнали за незаконно или фалшиво съдържание в интернет. Отговорът на „Фейсбук" бил, че това е в нарушение на правилата за потребление на социалната мрежа и затова видеото няма да бъде изтеглено.

Макрон заяви, че разказва това, за да илюстрира, че дори един държавен глава е обезоръжен пред социалните платформи. Той добави, че по принцип е склонен да си мисли, че има повече средства за въздействие отколкото който и да е друг.

Четете още

