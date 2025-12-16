Шефката на кабинета на Тръмп: Той има личност на алкохолик

Началникът на канцеларията на президента Доналд Тръмп - Сюзи Уайлс, разкрива вътрешни напрежения в администрацията на държавния глава в интервюта за „Венити феър", предаде Ройтерс. Нейните разкази обрисуват една нелицеприятна картина за ролята, която някои от най-близките съветници на президента Доналд Тръмп играят в тази администрация, допълва медията, цитирана от БТА.

В серия от интервюта с журналиста Крис Уипъл, проведени през първата година от завръщането на Тръмп в Белия дом, Уайлс – първата жена, заела поста началник на кабинета на президента – описва Тръмп човек, който се държи сякаш е алкохолизиран и който има склонност към отмъщение срещу възприемани врагове. „Той има личност на алкохолик", казва Уайлс за Тръмп, обяснявайки, че израстването ѝ с баща алкохолик я е подготвило да управлява „силни личности". Тръмп не пие, отбелязва тя, но действа с убеждението, че „няма нищо, което той не може да направи".

Тя също така заявява, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е „конспиративен теоретик от десетилетие" и описва прехода му от критик на Тръмп към негов поддръжник като „донякъде политически", мотивиран повече от кампанията му за Сената, отколкото мотивиран от принципи.

Уайлс критикува начина, по който милиардерът Илон Мъск е разформировал Агенцията на САЩ за международно развитие, както и първоначалната реакция на главния прокурор на САЩ Пам Бонди относно планираното публикуване на досиетата, свързани с аферата около Джефри Епстийн. Уайлс казва в интервютата, че е чела документите по случая „Епстийн" и признава, че името на Тръмп фигурира в тях, но че „той не е в досието, извършвайки нещо ужасно".

Според интервютата Уайлс е казала също, че е предупредила Тръмп да не помилва онези участници в атаката срещу Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г., които са проявили най-голямо насилие и го е притискала да отложи решението си за мащабни търговски мита, но не е успяла да промени мнението му и в двата случая.

Тя заявява, че администрацията е трябвало да приложи по-строг контрол върху депортирането на имигранти, пребиваващи незаконно в страната, за да се избегнат грешки.

В интервютата Уайлс не изразява възражения срещу действията на Тръмп спрямо Венецуела, включително атаки срещу плавателни съдове, заподозрени в превоз на наркотици, но предполага, че истинската му цел е смяна на режима на президента Николас Мадуро. Тя отбелязва, че всякакви сухопътни удари, разпоредени от Тръмп във Венецуела или региона, биха изисквали одобрение от Конгреса.

В публикация в „Екс" Сюзи Уайлс нарече материала във „Венити феър" „тенденциозно оформена поръчкова атака срещу мен и срещу най-великия президент, най-великия екип и срещу най-великия кабинет в историята". Тя заяви, че в публикацията на изданието са пропуснати важни неща, представящи съответния контекст на съответното изказване и че думите ѝ са били подбрани избирателно, за да се изгради негативен наратив за Тръмп.

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит също коментира в „Екс", че Уайлс е лоялен и доверен съветник на Тръмп и че администрацията напълно я подкрепя.

Джей Ди Ванс защити Уайлс, заявявайки пред репортери в Пенсилвания, че се възхищава на нейната последователност и автентичност. „Никога не съм я виждал да бъде нелоялна към президента на САЩ и това я прави най-добрия началник на канцеларията, за когото президентът може да си мечтае", каза той.

Пам Бонди заяви в „Екс", че Уайлс работи неуморно за прокарването на дневния ред на Тръмп и е лоялна, като добави, че всеки опит за насаждане на разделение в администрацията няма да успее и че екипът остава единен.