Иранската Нобелова лауреатка Наргес Мохамади в болница след арест

Иранската Нобелова лауреатка Наргес Мохамади е била откарана в спешното отделение два пъти след ареста си миналата седмица от иранските сили за сигурност. Това съобщиха членовете на семейството ѝ, след като описаха тежки побоища при задържането ѝ в североизточния град Машхад, предаде Асошиейтед прес, информира БТА.

В изявление в социалните медии семейството на Мохамади заяви, че е разговаряло с нея за кратко по телефона след ареста и тя е описала многократни удари, след които е била необходима спешна помощ.

53-годишната Мохамади е била арестувана в петък на събиране, свързано със смъртта на правозащитника Хосроу Аликорди, според фондация „Наргес Мохамади“. Изображения, споделени от поддръжници, я показват как говори пред множество, малко преди силите за сигурност да се намесят. Други показват как е отвеждана за медицинска помощ.

Иранските власти не са коментирали публично версията на семейството ѝ и не са отговаряли на въпроси.

В събота властите заявиха, че са разпоредили на служителите по сигурността временно да задържат редица участници в събирането след скандирането на лозунги, които се приемат за „нарушаващи нормите“, а също така определиха задържането като превантивна мярка за собствената ѝ сигурност.

Мохамади спечели Нобеловата награда за мир за 2023 г. за десетилетната си правозащитна дейност в Иран. В миналото тя многократно е била задържана заради активизма си, като е била освобождавана по медицински причини.