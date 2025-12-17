Лукашенко призовава за бързи действия във войната в Украйна

Беларуският президент Александър Лукашенко призова за бързи действия за прекратяване на конфликта в Украйна, докато САЩ остават ангажирани с дипломатическите усилия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията припомня, че Лукашенко е съюзник на руския президент Владимир Путин и позволи територията на Беларус да бъде използвана за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Той заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е прав да настоява за бързо разрешаване на конфликта, добавяйки, че ако политиката му беше налице в самото начало, конфликтът можеше да не се случи.

„Много сега зависи от позицията на Тръмп и САЩ. Основното е Тръмп да не се отдръпва от тази позиция“, заяви Лукашенко пред американския телевизионен канал „Нюзмакс“. Откъси от интервюто бяха публикувани в беларуската държавна информационна агенция БелТА.

„Той е човек със силна личност, понякога импулсивен. Нека не се отказва от това, да не вдига ръце и да не си тръгва. Ако направи категорични ходове по този начин, ще има резултати. Ако всичко зависеше строго от Тръмп, войната щеше да е приключила отдавна. Но това е процес с много страни и Тръмп не може да го реши сам. Конфликтът трябва да бъде замразен от горе до долу. След като хората не бъдат убивани, можете да седнете и да се споразумеете за каквото си поискате“, допълни беларуският президент.

Лукашенко заяви, че неуспехът да се спре войната може „да завърши зле за Европа и целия свят - тя неизбежно ще прерасне в някакъв глобален конфликт.“

Тръмп ръководи усилията за намиране на решение за прекратяване на конфликта и първоначалното мирно предложение на САЩ, критикувано от мнозина в Европа като в полза на Русия, претърпя промени.

Американски и украински представители проведоха консултации по предложеното споразумение заедно с европейски представители, включително двудневни разговори в Берлин тази седмица.

Тръмп изрази разочарование както от Путин, така и от украинския президент Володимир Зеленски заради неуспеха да се постигне споразумение за прекратяване на продължаващата близо четири години война. Руските сили държат около 19% от територията на Украйна и водят бавно настъпление на запад, за да осигурят контрол над източния ѝ Донбаски регион .