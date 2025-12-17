Смъртно наказание или доживотен затвор грозят сина на Роб Райнър, убил родителите си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смъртно наказание или доживотен затвор без право на замяна грозят 32-годишния Ник Райнър, който е обвинен в жестокото убийство на родителите си Роб Райнър и Мишел Сингър.

Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис от дъщеря им Роми. Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис СНИМКА: Ройтерс

Ник е арестуван в неделя. Срещу него са повдигнати две обвинения от първа степен за убийство, съобщи Би Би Си.

Роб и Мишел имат двама сина и една дъщеря. Двойката е заедно от 36 години. Роб и Мишел СНИМКА: Ройтерс

Безжизнените им тела са открити с прерязани гърла и множество порезни рани. Според източници на Си Би Си Роб и синът му Ник имали спор по-рано през деня. Убийствата са извършени с нож. Засега мотивът не е официално обявен.