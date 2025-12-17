ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Атанасов: Ще се борим да сме първа политическ...

Времето София  / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21926547 www.24chasa.bg

Смъртно наказание или доживотен затвор грозят сина на Роб Райнър, убил родителите си

2548
Ник Райнър СНИМКА: Ройтерс

Смъртно наказание или доживотен затвор без право на замяна грозят 32-годишния Ник Райнър, който е обвинен в жестокото убийство на родителите си Роб Райнър и Мишел Сингър. 

Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис от дъщеря им Роми. 

Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис СНИМКА: Ройтерс
Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис СНИМКА: Ройтерс

Ник е арестуван в неделя. Срещу него са повдигнати две обвинения от първа степен за убийство, съобщи Би Би Си. 

Роб и Мишел имат двама сина и една дъщеря. Двойката е заедно от 36 години. 

Роб и Мишел СНИМКА: Ройтерс
Роб и Мишел СНИМКА: Ройтерс

Безжизнените им тела са открити с прерязани гърла и множество порезни рани. Според източници на Си Би Си Роб и синът му Ник имали спор по-рано през деня. Убийствата са извършени с нож. Засега мотивът не е официално обявен. 

Ник Райнър СНИМКА: Ройтерс
Телата на двамата бяха открити с прерязани гърла в неделя следобед в имението им в Лос Анджелис СНИМКА: Ройтерс
Роб и Мишел СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)