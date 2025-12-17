Хърватската организация "Женска мрежа" призова за оставки след 19 убийства на жени

Хърватската мрежа от хърватски женски организации, борещи се за правата на жените, равнопоставеност между половете и социална справедливост, припомни, че през тази година в страната са убити 19 жени, като критикува правителството, че не е осигурило ефективна правна и стратегическа рамка за тяхната защита, и поиска оставките на министъра на семейството и социалната политика Марин Пилетич и министъра на вътрешните работи Давор Божинович, предаде ХИНА, съобщи БТА.

Неправителствената организация заяви, че фемицидите често са предшествани от съобщения за насилие, заплахи и модели на контрол, които институциите не успяват да адресират своевременно или координирано. От организацията подчертаха, че по международни стандарти фемицидите са предвидими и предотвратими, когато системата функционира правилно.

От Хърватската женска мрежа критикуваха правителството и за това, че не прилага мерките, изисквани от Истанбулската конвенция и Директивата на ЕС за борба с насилието срещу жени, и призова за всеобхватна стратегия с оценка на риска, ефективно наказание, финансиране и законодателство за защита на жените от всички форми на насилие, основано на пола.

Организацията също така подчерта, че предложенията от групи, подкрепящи жени жертви, многократно са били игнорирани от властите.

По данни на опозиционната партия „Можем!“, от началото на годината са регистрирани 19 убийства на жени, от които 15 са класифицирани като фемицид.