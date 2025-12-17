Израел блокира посещението на канадска делегация в Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел блокира достъпа до Западния бряг на частна канадска делегация, включваща шестима депутати. Израелското посолство в Отава заяви, че групата не е била допусната поради връзките ѝ с „Ислямска помощ по целия свят“ (Islamic Relief Worldwide), неправителствена организация, която Израел е определил като терористична групировка, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Канадският външен министър Анита Ананд заяви в социалните мрежи, че Канада е изразила своите „възражения относно малтретирането на тези канадци“.

Депутатът от Онтарио Икра Халид от Либералната партия на премиера Марк Карни заяви, че е била част от делегацията и е била блъсната няколко пъти от израелските граничари, когато групата пристига на граничния пункт „Алънби“ между Йордания и Западния бряг. Халид допълни, че граничните служители са могли да видят, че тя е депутат, тъй като са взели специалния ѝ паспорт, който изглежда различно от стандартния.

В изявлението на израелското посолство се казва, че Израел „няма да позволи влизането на организации и лица, свързани с определени терористични организации“.

Делегацията, спонсорирана от групата „Канадско-мюсюлмански вот“, по план е трябвало да се срещне с разселени палестинци на Западния бряг, където израелското правителство наскоро одобри строителството на 764 нови жилища в еврейски селища.

В израелското изявление се казва, че „Канадско-мюсюлманският вот“ получава по-голямата част от финансирането си от „Ислямска помощ Канада“, дъщерно дружество на „Ислямска помощ по целия свят“, която е посочена като терористична организация от Израел.

В Отава Националният съвет на канадските мюсюлмани заяви, че отказът на израелското правителство да допусне канадски депутати поражда сериозни опасения относно прозрачността и отчетността.

През септември Канада се присъедини към няколко други държави, признавайки Палестинската държава, което е значителна промяна в политиката ѝ. Тогава Отава обяви, че се надява признаването да проправи пътя за мир, основан двудържавното решение.