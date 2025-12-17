Русия заяви, че тази нощ е прехванала и унищожила 94 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 94 украински дрона над региони на Русия и акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи БТА.

"Миналата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 94 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 31 дрона - над територията на Краснодарския край, 22 - над територията на Ростовска област, 10 - над територията на Воронежка област, 8 - над територията на Саратовска област, 8 - над акваторията на Азовско море, 8 - над акваторията на Черно море, 4 - над територията на Волгоградска област и 3 - над територията на Брянска област", се казва в изявление на руското военно ведомство.