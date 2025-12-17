Напредва изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Строителството на планирания Далекоизточен маршрут за доставка на руски природен газ до Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва Чжан Ханхуей, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

Далекоизточният маршрут е проектиран за доставки на газ от тихоокеанското крайбрежие на Русия до Китай чрез ново разклонение, свързано с руската тръбопроводна система Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Износът е планиран да започне през 2027 г., като Китай първоначално ще внася допълнителни 2 милиарда кубически метра годишно, а по-късно обемите ще се увеличат до 12 милиарда годишно.

„Изграждането на Далекоизточния маршрут за доставки на природен газ от Русия до Китай напредва стабилно“, заяви дипломатът.

В момента Русия доставя газ по суша на Китай чрез тръбопровода „Силата на Сибир“, доставките по който започнаха през 2019 година и имат проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.

Енергията е в основата на стремежа на Москва да задълбочи връзките си с Пекин, след като западните санкции заради нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 година ускориха отдалечаването на Русия от Европа, като Китай увеличи покупките на руски суров петрол и разшири двустранното сътрудничество в газовия сектор.