Продадоха последните щатски монети от един цент за 16.7 млн. долара

Последните сечени американски монети от един цент бяха продадени на търг за близо 16,7 милиона щатски долара, съобщи "Ей Би Си".

Аукционна къща продала 232 комплекта от по три монети, всеки от който включва монета от 1 цент от 2025 г. от монетния двор във Филаделфия, монета от 24-каратово злато от монетния двор във Филаделфия и монета от 1 цент от монетния двор в Денвър.

Всяка от монетите е с релефен символ омега „Ω", който отбелязва последната серия от монети, сечени за пръв път през 1793 г., което е и причината за продажбата на 232 комплекта, според Stack's Bowers Galleries.

Всяка тройка монети е продадена за средна стойност от над 72 000 долара, а последният комплект, № 232, е продаден за 800 000 долара, тъй като включва последните монети от Филаделфия и Денвър, които са в обращение, и последната златна монета с омега.

„За нас е изключителна чест да бъдем отново избрани за партньори на Монетния двор на Съединените щати, за да предложим на колекционерите вълнуващи нумизматични редкости", заяви президентът на Stack's Bowers Galleries, Брайън Кендрела .

Изпълнителният директор на Монетния двор, Кристи Макнали, заяви в прессъобщение, че е развълнувана да пусне монетите на търг.

„Пенито е преживяло 232 години от историята на нашата нация и ние сме горди да предложим на публиката възможността да отпразнува този момент завинаги, като закупи един от тези специални комплекти." каза тя.

Производството на монети от един цент беше спряно през ноември, след като федералното правителство прекрати производството им в САЩ поради високите разходи.

През февруари президентът Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че е поискал от министъра на финансите Скот Бесент да спре производството на монетата.

„От твърде дълго време САЩ отпечатват пенита, които буквално ни струват повече от 2 цента", написа той. „Това е толкова разхищение! Наредих на министъра на финансите на САЩ да спре производството на нови пенита. Нека премахнем разхищението от бюджета на нашата велика нация"

Според годишния доклад на Монетния двор пред Конгреса, агенцията е отчела загуба от 85,3 милиона долара от производството на пенита през фискалната 2024 година.

Съществуващите пенита остават в обращение.