Тръмп с допълнителни ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави - Буркина Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сирия, Сиера Леоне и Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.

