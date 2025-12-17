Вучич: За първи път от 14 години Сърбия няма да отиде на срещата между ЕС и Западните Балкани

Сръбският президент Александър Вучич заяви във вторник, че Сърбия няма да изпрати представител на срещата между ЕС и Западните Балкани в Брюксел, съобщи N1.

„За първи път през последните 13 или 14 години нито аз, нито някой друг ще присъства на тази междуправителствена конференция. Никой няма да представлява Република Сърбия, така че Западните Балкани ще бъдат без нас", заяви президентът пред сръбската държавна телевизия.

"Лично взех това решение, за да не бъде обвиняван никой друг и правителството да не бъде подложено на натиск" обясни Вучич и допълни, че през последните 24 часа е разговарял с много европейски лидери.

„Искрено съм благодарен за уважението, което Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста проявиха към Сърбия. Благодарен съм и на президента Макрон, с когото разговарях вчера вечерта. Вярвам, че всичко, което правя, го правя за сръбските граждани. Въпреки че знам, че това решение ще предизвика критики, както от Брюксел, така и от онези, които винаги критикуват, дори когато не знаят точно какво критикуват. С това вярвам, че защитавам Република Сърбия и нейните интереси, защото трябва да покажем какво сме постигнали", заяви Вучич.

"Сърбия ще продължи по европейския си път, докато аз съм президент" заяви още Вучич и допълни, че "след това ще видим".

Срещата на върха между ЕС и Западните Балкани ще се проведе в Брюксел в сряда.