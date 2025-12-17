Великобритания се връща в "Еразъм"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания ще се присъедини отново към програмата „Еразъм", според информация на BBC. Това се случва пет години след като страната обяви, че ще спре участието си в нея като част от споразумението за напускане на Европейския съюз.

Чрез "Еразъм" ЕС предоставя финансиране на хора, които желаят да учат, да се обучават или да работят като доброволци в други европейски страни за период до една година.

Обединеното кралство я замени със собствената си програма „Тюринг" през 2021 г., която финансира подобни стажове по целия свят.

Правителството на Великобритания заяви, че няма да коментира текущите преговори. Очаква се министрите да направят изявление в сряда.

През май министър-председателят Киър Стармър предложи, че програма за мобилност на младежите може да бъде част от ново споразумение с ЕС.

Британските студенти ще могат да участват в програмата „Еразъм" от януари 2027 г.

Програмата „Еразъм", кръстена на холандския теолог от епохата на Ренесанса, беше преустановена във Великобритания през декември 2020 г., когато правителството обяви търговското си споразумение с ЕС след Брекзит.

Тогавашният министър-председател Борис Джонсън тогава заяви, че това е трудно решение, но програмата е станала изключително скъпа.