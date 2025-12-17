Тръмп поздрави Андрей Бабиш за връщането му на власт като премиер на Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп поздрави вчера новия чешки премиер Андрей Бабиш за връщането му на власт, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Новото правителство на Бабиш, който вече има зад гърба си един премиерски мандат от 2017 до 2021 г., бе назначено от чешкия президент Петър Павел в понеделник.

Тръмп каза, че очаква от Бабиш "невероятни неща", включително евентуален договор за изтребители.

"Страхотно е да видя Андрей Бабиш отново назначен за премиер на Чехия", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Заедно ще постигнем отново голям успех в сферата на отбраната, енергетиката и незаконната имиграция, както направихме през първите ни мандати", заяви още американският лидер.

"Андрей знае как се правят сделки и очаквам от него невероятни неща, особено за Ф-35", заяви президентът на САЩ.

Андрей Бабиш се завърна на власт, след като неговото движение "Действие на недоволните граждани", сочено за дясно и популистко, спечели на тазгодишните парламентарни избори в Чехия, които бяха произведени на 3 и 4 октомври. Бабиш сформира коалиционно правителство с крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и с дясното движение на "Автомобилистите". Новите управляващи разполагат с мнозинство от 108 депутати в долната камара на парламента, която е общо с 200 места.