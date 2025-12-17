Заподозреният за масовата стрелба в Сидни обвинен в 59 престъпления, сред тях и 15 убийства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оцелелият заподозрян за масовата стрелба на плажа Бонди в Сидни, е обвинен в 59 престъпления, включително 15 убийства и тероризъм, съобщават от полицията в Нов Южен Уелс, цитирани от Би Би Си.

15 души са били убити, а десетки други са били ранени при нападението, което е било насочено срещу еврейската общност в Австралия по време на събитие, посветено на първата вечер на Ханука.

Атаката е определена като антисемитски терористичен акт. Заподозрените са баща и син, като по-възрастният е бил застрелян и убит от полицията на място. 24-годишният му син бе ранен и обвинен, след като е излязъл от кома в болница.

Акрам е обвинен и в 40 случая на причиняване на тежки телесни повреди с намерение за убийство, както и в един случай на публично показване на символ на забранена терористична организация.

Той е бил тежко ранен по време на инцидента в неделя и първото му изслушване е било проведено от болничното му легло, съобщи местният съд в Нов Южен Уелс.

Делото е отложено до април 2026 г., добави съдът.

По-рано в сряда полицейският комисар на Нов Южен Уелс Мал Лайон заяви, че чакат лекарствата да престанат да действат, преди да разпитат официално Акрам.

„За да бъдем справедливи, трябва да разберем какво точно се случва", каза Лайон.

В сряда сутринта хиляди хора се събраха, за да почетат паметта на родения в Великобритания равин Ели Шлангер на първото погребение на жертва на стрелбата.

В речта си на погребението, равин Леви Волф описа смъртта му като „неизразима загуба" за общността.

„Ели ни беше отнет, докато правеше това, което обичаше".