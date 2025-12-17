ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът Иван Иванов подкрепи български таланти н...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21927970 www.24chasa.bg

ЦК на ККП: Разширяване вътрешното потребление е най-приоритетната задача за 2026 г.

КМГ

816
Снимка: Китайска медийна група

Началникът на Службата по финансовите въпроси към ЦК на ККП представи подробности за наскоро приключилото заседание на ЦК на ККП по икономическите въпроси, проведено на 10 и 11 декември в Пекин.

По думите му разширяването на вътрешното потребление е определено като най-важната задача за следващата година. През настоящата година вътрешното потребление остава стабилно и през първите три тримесечия е допринесло с 71% за икономическия растеж на страната.

В момента Китай преминава от фокус основно върху потреблението на стоки към по-балансиран модел, който включва както стоки, така и услуги. Докато в някои сектори растежът на потреблението на продукти се забавя, търсенето на услуги в области като културата, туризма, грижите за възрастни хора и децата нараства бързо. В тази връзка ще бъдат разработени мерки за увеличаване на доходите на градските и селските жители чрез насърчаване на висококачествена и пълна заетост. Ще продължи и поетапното повишаване на основните пенсии за градското и селското население с цел засилване на потребителската способност.

Необходимо е също така по-ефективно да се разгръща потенциалът на потребителското търсене и постепенно да се премахват неразумните ограничителни мерки. Ще се подкрепят регионите, които имат условия да въведат пролетни и есенни ваканции за началните и средните училища, като едновременно с това ще се гарантира правилното прилагане на разпределените платени отпуски за служителите, посочи още началникът на службата, пише КМГ. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)