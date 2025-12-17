ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21928007 www.24chasa.bg

КМГ: Очаква се продажбите на електромобили през 2026 г. да достигнат 20 милиона

КМГ

1384
Снимка: Китайска медийна група

На 16 декември платформата за насърчаване на развитието на електрическите превозни средства CHINA EV100 съобщи, че през 2026 г. вътрешният автомобилен пазар се очаква да отчете малък ръст, докато продажбите на автомобили с нови енергийни източници ще продължат сравнително бързото си нарастване и най-вероятно ще надминат границата от 20 милиона броя.

Представител на CHINA EV100 посочи, че пазарът навлиза в етап на високи обеми и нисък темп на растеж, като общите продажби на автомобили през 2026 г. се очаква да се увеличат с около 2%. Делът на електромобилите ще нарасне от 10% през 2025 г. до 15% през 2026 г. Според експерти развитието на автомобилите с нови енергийни източници стимулира ускорения напредък на редица високотехнологични индустрии, включително лазерните радари и 5G технологиите, като секторът се утвърждава като интегриран двигател на нов кръг научно-технологични иновации. По отношение на външните пазари се очаква износът на автомобили да достигне 7 милиона броя през 2025 г. и да нарасне до 8 милиона броя през 2026 г., пише КМГ. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание