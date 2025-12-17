КМГ: Очаква се продажбите на електромобили през 2026 г. да достигнат 20 милиона

На 16 декември платформата за насърчаване на развитието на електрическите превозни средства CHINA EV100 съобщи, че през 2026 г. вътрешният автомобилен пазар се очаква да отчете малък ръст, докато продажбите на автомобили с нови енергийни източници ще продължат сравнително бързото си нарастване и най-вероятно ще надминат границата от 20 милиона броя.

Представител на CHINA EV100 посочи, че пазарът навлиза в етап на високи обеми и нисък темп на растеж, като общите продажби на автомобили през 2026 г. се очаква да се увеличат с около 2%. Делът на електромобилите ще нарасне от 10% през 2025 г. до 15% през 2026 г. Според експерти развитието на автомобилите с нови енергийни източници стимулира ускорения напредък на редица високотехнологични индустрии, включително лазерните радари и 5G технологиите, като секторът се утвърждава като интегриран двигател на нов кръг научно-технологични иновации. По отношение на външните пазари се очаква износът на автомобили да достигне 7 милиона броя през 2025 г. и да нарасне до 8 милиона броя през 2026 г., пише КМГ.