КМГ: Зорница Илиева: За следващата петилетка от "Красив Китай" до технологичен прогрес с геополитическо измерение

Преди дни финландският президент Стуб в интервю заяви, че светът е разделен на Запад с 50 държави в него, на Изток с 25 държави водени от Китай и Глобален Юг от 125 държави, без изявен лидер. Може да се спори за бройката, но е факт, че Западът и Изтокът са в битка за привличане на държавите от Юга, които отдавна се изживяват като суверенни и градят според възможностите и куража си независима политика. С един крак на Запад, но повече, несъмнено, на Изток. Вероятно защото Си Дзинпин убедено повтаря, че стабилен и развиващ се Китай остава двигател на глобалния растеж и стабилизатор на фона на световната несигурност, а това се възприема като неотменим стимул за развитие на Глобалния Юг.

Именно затова е особено важно да се разгледат препоръките на ЦК на ККП за формулиране на 15-тия петгодишен план от 2026-2030г за икономическо и социално развитие на Китай през следващите 5 години.Те бяха широко обсъждани като нова възможност за споделено глобално развитие на конференцията „Разбиране на Китай 2025" с тема „Нов план, ново развитие, нови избори", което е китайската модернизация и нова визия за глобално управление. Конференцията бе проведеина на 30ноември-2 декември в Гуанджоу в Южен Китай. Там имаше 800 участници от страната и чужбина. Направените препоръки поставят изграждането на модернизирана индустриална система и укрепване основите на реалната икономика като основна стратегическа задача за периода на 15-тия петгодишен план. Посочено бе, че Китай се издига от ролята си на световна фабрика към интелигентно,зелено и ориентирано към услугите производство. Промяна, която несъмнено ще породи изобилие от нови възможности за индустриално сътрудничество в световен мащаб. Явно през следващите 5 години фокусът на Китай ще е върху науката и технологиите, което означава, че Китай ще бъде важен за технологичния прогрес. От Брюксел вече са наясно, че Европа трябва да се стреми към по-голямо сътрудничество с Китай. Но не като Макрон по време на официциално посещение преди дни да изисква от Пекин да упражни натиск върху Москва за спиране на войната в Украйна. Но срещна невъзмутимия поглед на Си Дзинпин, че това не е работа на Париж. Всъщност Китай и ЕС са вторите по големина търговски партьори един за друг, а близо 3 хил китайски предприятия са установили присъствие в ЕС като са създали 260 хил местни работни места по сведения от м.ноември. По информации от Пекин търговският излишък на Китай чупи рекорд, надхвърляйки 1 трилион дол. Ниво несравнимо с никоя друга страна по света. Износът се е увеличил с 6.2 % на годишна база през първите 11 месеца на 2025г. И това е въпреки външните предизвикателства.Общият износ е 3.4 трилиона дол., а вносът се е увеличил с 0.2% до 2.37 трилиона. Само през ноември Китай е регистрирал търговски ишзлишък от 111.68 млрд дол.Това е третият по големина търговски излишък за един месец в цялата история.Производствените стоки са значителна част от от тази възходяща тенденция. Китайският износ, включително превозни средства, е наситил пазарите на Югоизточна Азия,Африка, Европа, Латинска Америка. Силен натиск върху конкурентите Германия, Япония, Южна Корея. Очаква се износът на Китай да се удвои повече от вноса му от ЕС.Но страните от АСЕАН са на първо място като търговски партньор, а ЕС е на второ място.Износът за САЩ се е свил с 1/5 под сянката на търговските войни с Вашингтон. Въпреки това САЩ са ІІІ-тия по големина търговски партньор на Китай. Търговията е приблизително за 500 млрд от началото на годината до м.ноември.

В същото време търговията между Китай и Африка е нараснала от 10 млрд дол през 2000г до близо 300 млрд дол през 2024г. След създаването на Форум за сътрудничество между Китай и Африка. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие само преди дни повиши прогнозите за БВП на Китай за 2025г до 5%, което е с 0.1 % повече в сравнение с прогнозите от м.септември.Положителни са очакванията за втората по големина икономика в света на фона на силна политическа подкрепа и силна устойчивост. Потреблението е подкрепено от разширяване на програмата за търговия с автомобили, включително домакинска електроника. На 4-тата пленарна сесия на 20-тия ЦК на ККП през октомври се определиха ръководните принципи за икономическо и социално развитие през периода на 15-тия 5-годишен план /2025-2030г/, включително стремеж към висококачествено развитие. През предишния 5-годишен период Китай достигна средно 30% годишен растеж и страната се превърна в ключов стабилизатор и движеща сила за световната икономика. Очаква се инерцията да се запази и през следващите 5 години. Задачата е БВП да поддържа стабилен темп на растеж и то при постоянни цени. Целите са изграждане на модернизирана индустриална система и укрепване на основите на реалната икономика. Очаква се приносът на потреблението за икономическия растеж на Китай да се увеличи допълнително като същевременно се увеличават инвестициите в научноизследователската и развойна дейност, основано на иновации.

В Пекин са убедени, че 15-тия петгодишен план сигнализира за нова фаза на стратегическа адаптация. Дават се ранни сигнали за прекалибрирана стратегия на Китай за свят, който е доста по-непредсказуем, отколкото преди 5 години. Планът на Китай ще оформи глобалните индустриални пътища, инвестиционните потоци и иновационните мрежи за години напред. Явно Китай навлиза в нова глава. Промените носят глобални последици, от трансгранични технологични екосистеми до дизайн на веригите за доставки и капиталови потоци. Ръководството на Китай нарече този план „ключова връзка" по пътя на страната към фундаментална модернизация до 2025г.

Редно е да се посочи, че Китай се справя едновременно с три предизвикателства- първо глобалната нестабилност, която се е увеличила. Увеличават се несигурността и непредвидените фактори. Второ – моделът на вътрешния растеж на Китай се е променил.Има промени в населението, корекциите в недвижимите имоти и намаляващата възвръщаемост от инвестициите в инфраструтурата, което изисква нови двигатели, за да се поддържа инерцията. И трето – технологиите се превръщат в централна арена на конкуренцията, което оказва натиск върху стремежът на Китай към иновационна самостоятелност и индустриална устойчивост. Целна явно ще е не само да се повиши растежа, но и да се променят основите му. Но остават иновациите,индустриалната модернизация, координирано регионално развитие и подобрения в благосъстоянието на хората. Вътрешното търсене остава приоритет. Заедно с устойчивост на растежа. Заетостта, грижите за децата, образованието и мрежите за социална сигурност вече не са въпроси за препитанието, а въпроси за производителността и доверието. Посочва се, че пътят на Китай напред е стабилност чрез стратегическо приспособяване. Това са жизнено важни сигнали.

Явно правителствата и компаниите по света ще трябва да се адаптират не само къв темпа на растеж на Китай, но и към трансформацията на неговия модел на растеж. Новият 5-годишен план на Китай е с висок залог върху самостоятелността. И то при засилващо се геополитическо съперничество. Китай си движи върху релсите на държавно ръководен модел и обещава да осигури висококачествено развитие чрез технологична самостоятелност, индустриална модернизация и разширено вътрешно търсене. Си Дзинпин е в основата на на плана за 2026-2030г и залага,че индустриалният растеж, основан на иновации, може да осигури бъдеще на Китай, дори когато се задават нарастващи икономически рискове. На практика това е план за навигиране в нова ера на конкуреинция. На преден план са модерното производство и технологичните иновации. Това означава и модернизация на стари фабрики, автоматизиране в тежката промишленост и насърчаване на нововъзникващи индустрии като аерокосмическата, възобновяема енергия и квантови изчисления. Целта е статут на самостоятелна технологична суперсила и точно това се формулира от Си Дзинпин. Същевременно се намалява зависимостта от чуждестранни доставчици. Търсенето на самостоятелност е пряко свързано и с националната сигурност, а не е само икономически проблем.

Няма съмнение, че с 15-тия петгодишен план на Китай Си Дзинпин прави стратегически залог на своята дългосрочна визия. Планът е амбициозен и всеобхватен. Ще насочи Пекин към технологични висоти и да се засилят претенциите за статут на велика сила. Което вече от никого не се отрича. Китай се опитва да постигне всичко по най-добрия начин – да се стреми към самостоятелност и глобална интеграция, да декларира откритост и същевременно да се укрепва, да постига просперитет за хората, но и да налива ресурси в промишлеността и отбраната. Определя се, че фокус на плана е благосъстоятелността на китайските граждани и се влагат пари в местни компании като същевременно се контролира износа. Стремежът е да не се допусне изолиране на Китай заради, например, т.н. митнически войни или налагани санкции. В това отношение Стуб, финландският президент, бе красноречив - Вашингтон вече не може да налага волята си над страни като Китай и по-добре е да се търси сътрудничество. Светът е различен, а конфликтът в Украйна съвсем го оголи.

Зебележително е и друго – в този нов 5-годишен план се говори и за големи крачки в развитието на инициативата „Красив Китай", без да се забравя укрепването на националния щит за сигурност. В доклада за 15-тия петгодишен план има много аспекти с много прозрения, които се насочени като благодат не само за Китай, но и за света. Светът може да усети повече от индустриалната и военна мощ на Китай, но това е преди всичко и път за нормално мирно съвместно съществуване, от което се нуждаят преди всичко гражданите във всички страни. С този план Си Дзинпин гарантира благосъстоянието, бъдещето и просперитета на китайския народ, което е основен приоритет на всяка политика на Китай. Дано повлече крак и за останалите страни по света, пише КМГ.