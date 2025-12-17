ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Броят на дигиталните потребители в Китай надхвърли 958 милиона

Броят на дигиталните потребители в Китай е надхвърлил 958 милиона през първата половина на 2025 г., което подчертава нарастващата роля на дигиталното потребление в общата структура на вътрешното търсене. Дигиталните потребители представляват 85,3 процента от всички използващи интернет в страната.

Поколението Z, включващо родените между 1997 и 2012 г., съставлява 27,2 процента от дигиталните потребители, докато хората на възраст над 60 години са 12,2 процента. Делът на потребителите от селските райони достига цели 26 процента.

През разглеждания период 39,1 процента от интернет потребителите са закупили интелигентни продукти, като умни домашни устройства, дигитални продукти и носими технологии (смарт часовници, гривни и др.). Дигиталното културно и развлекателно съдържание също така стимулира комбинирано потребление в сферите на културата и туризма. В същото време до юни над 223 милиона души са използвали онлайн платформи за битови услуги и поддръжка, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

