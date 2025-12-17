ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай е създал 12,1 милиона нови градски работни места за 11 месеца

Снимка: Китайска медийна група

Китай е създал 12,1 милиона нови работни места в градските райони през първите 11 месеца на 2025 г. С това страната изпълни годишната си цел от над 12 милиона работни места с месец по-рано от планираното.

През същия период средното ниво на изследваната градска безработица е било 5,2 процента, което е по-добър резултат от годишната цел от около 5,5 процента, сочат данни на Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност.

Заетостта остава централен приоритет в държавната политика, тъй като е ключова за доходите на домакинствата и социалната стабилност. В тази връзка властите продължават да прилагат комплексни мерки за насърчаване на създаването на работни места, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

