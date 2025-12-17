ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай въвежда регламент за насърчаване на общественото четене

Снимка: Китайска медийна група

Китайският премиер Ли Цян подписа постановление на Държавния съвет за въвеждане на регламент, насочен към насърчаване на четенето сред обществеността.

Регламентът цели повишаване на интелектуалното, моралното, научното и културното равнище на населението и подобряване на общата социална култура, в подкрепа на усилията на страната за изграждане на силна социалистическа култура. Той подчертава необходимостта от повишаване на качеството на издателската дейност и създаване на повече висококачествени публикации.

Предвижда се научно планиране и изграждане на обществени пространства за четене, както и насърчаване на интеграцията между дигиталното и традиционното четене. Документът изисква доставчиците на дигитални услуги за четене да засилят управлението на съдържанието и да предлагат качествени дигитални материали. Специална подкрепа е заложена за селските райони, бившите революционни бази, етническите и граничните региони, както и за подобряване на достъпа до четене за деца, хора с увреждания и възрастни хора, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

