КМГ: Китай въвежда регламент за насърчаване на общественото четене

Китайският премиер Ли Цян подписа постановление на Държавния съвет за въвеждане на регламент, насочен към насърчаване на четенето сред обществеността.

Регламентът цели повишаване на интелектуалното, моралното, научното и културното равнище на населението и подобряване на общата социална култура, в подкрепа на усилията на страната за изграждане на силна социалистическа култура. Той подчертава необходимостта от повишаване на качеството на издателската дейност и създаване на повече висококачествени публикации.

Предвижда се научно планиране и изграждане на обществени пространства за четене, както и насърчаване на интеграцията между дигиталното и традиционното четене. Документът изисква доставчиците на дигитални услуги за четене да засилят управлението на съдържанието и да предлагат качествени дигитални материали. Специална подкрепа е заложена за селските райони, бившите революционни бази, етническите и граничните региони, както и за подобряване на достъпа до четене за деца, хора с увреждания и възрастни хора, пише КМГ.