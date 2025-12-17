КМГ: Вечерни училища за професионални умения сбъдват мечтите на работниците в Нанин

От юни тази година в град Нанин, автономния район Гуанси, стартира публично финансирано Вечерно училище за професионални умения, отворено за всички граждани. Занятията не преподават умения като пиано, йога или публично говорене, а по-скоро се фокусират върху авангардни технологии като изкуствен интелект, автономно шофиране и умения, които могат да помогнат в заетостта и предприемачеството, като например приготвяне на храна и домакинска работа. От стартирането си преди няколко месеца, вечерното училище е почти винаги пълно, привличайки много граждани да учат и да подобряват своите професионални умения.

От 19:30 до 21:30 часа вечерта, в компютърни класни стаи, курсовете по изкуствен интелект привличат силно вниманието на учениците. Професионалните курсове по здравен масаж също привличат много професионалисти, които идват след работа, за да се обучават.

Преглеждайки графиците на миналите курсове може да се установи, че Вечерното училище за умения предлага над 100 курса, обхващащи всякакви сфери – от работа с Deepseek до приготвяне на храна и домашни грижи за възрастни хора. Служителите на Центъра за професионално обучение в Нанин споделят, че откакто вечерното училище е отворило врати, почти всеки курс е напълно резервиран.

Първата причина за експлозивната популярност на вечерните училища е, че те са „търсени от обществеността". Втората причина за популярността е, че те са безплатни.

В Колежа за транспортни технологии в Гуанси студентите, записали се в курса за дронове, първо получават теоретично обучение в лекционни зали, след което преминават към специализирани компютърни лаборатории за симулирани операции, преди накрая да проведат практически тестови полети, наслаждавайки се безплатно на същото учебно преживяване като професионалните студенти от университетите.

Курсът за приготвяне на лимонов чай не само предлага безплатно обучение, но и предоставя безплатно всички съставки, консумативи и оборудване. Големите стаи в общественото читалище също са се превърнали в класни стаи за нощните училища, които вече са провели осем курса за обучение, включително готвене в западен стил, грижи за майките и бебетата и др.

Как се поддържат нощните училища за общественото благосъстояние?

Ангажиментът и първоначалното намерение на отдела за човешки ресурси и социално осигуряване на Нанин е да позволи на обществеността да изучава висококачествени курсове, без да харчи нито стотинка, и чрез обширни познания да открие работата, която наистина обича или за която е подходяща. Тъй като обаче учениците не плащат такси за обучение, а правителството не предоставя субсидии, как може да се поддържа такова сътрудничество за обществено благосъстояние? Нека да научим.

У Синхуа, заместник-директор на Бюрото за човешки ресурси и социално осигуряване на община Нанин, каза: „Всъщност подобни сътрудничества се оказват полезни за популяризирането на марката на училището. От гледна точка на предприятието, правителството ефективно обслужва неговите интереси; от гледна точка на обществеността, ние също така по-добре обслужваме нейните нужди."

Нощното училище за професионални умения не само работи по безплатен модел, но и няма ограничения за обучаващото се население. Независимо дали са търсещи работа, работещи лица, домакини и съпрузи или пенсионери, независимо дали в момента имат спешна нужда от работа, всеки може да кандидатства, за да се наслади на атмосферата и привлекателността на обучението по умения. Много ученици са започнали обучението си във вечерното училище и са продължили да учат допълнително.

Първоначално планирано само за 60 сесии, Вечерното училище за умения вече е провело над 140 сесии, обучавайки над 7000 души. Стартирани са и онлайн курсове за обучение, а нови висококачествени курсове ще продължат да се въвеждат въз основа на нуждите на обществеността, пише КМГ.