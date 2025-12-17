Ракетата „Ариана 6“ излетя от Френска Гвиана с два сателита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ракетата носител „Ариана 6“ излетя днес от космическия център Куру във Френска Гвиана с два сателита от европейската програма „Галилео“, съобщи АФП, информира БТА.

Изстрелването се състоя, както бе предвидено, в 02:01 часа местно време (08:01 българско време), благодарение на благоприятните метеорологични условия, въпреки сезона на дъждовете в таза френска територия в Южна Америка, близо до екватора. Няколко секунди след излитането „Ариана 6“ изчезна зад плътните облаци.

Двата сателита от програмата „Галилео“ на Европейския съюз (EС) трябва да бъдат доставени в средна орбита на около 22 900 км височина 3,55 часа след излитането.

С този старт броят на сателитите на „Галилео“ – европейската система за сателитна навигация, еквивалентна и конкурентна на американската GPS, предназначена за осигуряване на точна и независима геолокация, ще достигне 34.

Това е най-голямата инициатива на ЕС, предназначена за гарантиране на стратегическа автономност и суверенитет.

Предишните сателити за „Галилео“ бяха основно изстрелвани от „Ариана 5“ и руските ракети „Союз“ от Куру.