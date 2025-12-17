Украинската противовъздушна отбрана свали 37 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) е унищожила 37 от общо 69 дрона, изпратени от Русия, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на военновъздушните сили (ВВС) в "Телеграм".

От вчера в 18:00 ч. (и българско време) руската армия е атакувала Украйна с 69 безпилотни летателни апарата от типа "Шахед" и "Гербера" и други видове, изстреляни от градовете Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Милерово (Русия) и града Хвардийске, който е на територията на временно окупирания от Русия Кримски полуостров. Съобщава се, че около 40 от изпратените дронове са били от типа "Шахед".

Въздушната атака е била отблъсната от авиационни части, зенитно-ракетни системи, екипи за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи, пише БТА.

Според предварителни данни, към 09:00 часа днес противовъздушната отбрана е свалила или поразила 37 вражески дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

Удари от 29 безпилотни летателни апарата са регистрирани на 12 места.

Атаката продължава, като няколко вражески дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, предупредиха ВВС.

В резултат на руска атака с дронове са нанесени щети на две жилищни сгради в района Вишгород в Киевска област, съобщи по-рано Укринформ.