Изгонили Ник Райнър от парти часове преди да убие родителите си, тормозил гостите

Ник Райнър задавал странни въпроси на известни личности на коледното парти на Конан О'Брайън. Това се случило часове преди да убие родителите си, пише "Дейли мейл".

32-годишният Райнър е бил помолен да напусне партито, защото тормозил гостите с поредица от безсмислени въпроси.

„Как се казваш? Каква е фамилията ти? Известен ли си?", питал Ник Райнер, според "Уолстрийт джърнъл".

Режисьорът Роб Райнър запознал сина си с комедианта Бил Хейдър. Ник на няколко пъти прекъснал Хейдър и се ядосал, когато комедиантът му казал, че "води личен разговор".

По-малко от 24 часа по-късно Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър бяха намерени намушкани до смърт в имението си в Лос Анджелис.

Пред имението пристигнала масажистка за семейството, но не успяла да влезе. Именно тя се свързала с дъщеря им Роми, която дошла да отвори вратата и се натъкнала на ужасяващата гледка.

Роми първо открила баща си и избягала от къщата в ужас. Обадила се на 911 и разбрала, че майка й също е мъртва, едва когато пристигнали парамедиците.

32-годишният син на убитата двойка бе арестуван по-късно същия ден. Той вече има две обвинения в убийства от първа степен. Ако бъде признат за виновен, може да получи до живот без право на замяна или дори смъртно наказание.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Натан Хочман заяви на пресконференция във вторник, че двамата са били убити в „ранните сутрешни часове" в неделя.

Източник, близък до разследването, е казал, че те са били намерени в неделя следобед в леглото си с прерязани гърла и вероятно са спали, когато са били убити.

Двамата вече са били мъртви от часове, когато са били открити, като телата им са показали признаци на трупно вкочаняване – което обикновено настъпва между два и шест часа след смъртта.

Пожарната служба на Лос Анджелис съобщи, че първите спасители са били извикани в дома на Райнър около 15:30 ч. в неделя.

Роми е казала на властите на мястото на инцидента, че брат й също живее в имота, но разследващите не са намерили Ник в къщата за гости.

32-годишният Райнър се настанил в хотел в 4 часа сутринта. Свидетели са казали, че бил "изнервен".

В душа под хотелската стая имало кръв, а следите водели към леглото и прозореца.

Ник е задържан на улица край хотела. Видеозапис от ареста показва как полицейски коли с включени светлини се появяват на натоварено кръстовище в центъра на Лос Анджелис.

На кадри се вижда как Ник върви бавно по пътя, преди да вдигне ръце в знак на капитулация, докато е обграден от полицаи.

Ник вече е в затвора „Твин Тауърс", където е строго наблюдаван, защото според източници има риск да опита самоубийство.

Очаква се той да се яви за първи път в съда тази седмица, след като адвокатът му заяви, че той не е медицински годен за явяване в съда във вторник.

Междувременно мотивът за ужасяващото двойно убийство остава неясен, като властите обявиха във вторник, че няма индикации, че Ник е бил под въздействието на наркотици по време на убийството на родителите си, въпреки историята му на злоупотреба с наркотични вещества.

Ник е бил на рехабилитация 17 пъти до 22-годишна възраст, след като семейството му му поставило ултиматум да влезе в рехабилитационен център или да живее на улицата.

През годините обаче се случвало младежът да избере втория вариант. Ник разказва, че е бил бездомник в щати като Тексас, Ню Джърси и Мейн.

Двамата с баща му говорят за сложните им взаимоотношения във филма „Being Charlie" от 2016 г., в който главният герой се бори с наркоманията.

Говори се, че през последните години Ник отново имал проблем с наркотиците. Роб и Мишел решили да го заведат на партито на О'Брайън, за да го "наглеждат отблизо".