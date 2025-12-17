ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грузия твърдо подкрепя суверинитета на Украйна

Тбилиси, Грузия Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Грузия остава твърдо ангажирана със спазването на международните норми и с подкрепата за суверенитета на Украйна, заяви в Хага грузинската външна министърка Мака Бочоришвили, цитирана от грузинската обществена медия ГПБ.

На дипломатическата конференция вчера за учредяване на Международна комисия за уреждане на претенциите за компенсации за щети заради войната в Украйна, Бочоршвили каза, че Тбилиси последователно отстоява тази позиция от години, пише БТА.

"Продължаваме дългогодишната си политика на подкрепа. За нас е важно да сме тук днес, защото този формат ни дава възможност да напомним на международната общност за предизвикателствата, пред които сме изправени, и да отстояваме справедливостта. Продължаваме да подчертаваме подкрепата си за мирното разрешаване на конфликти и за международните усилия в тази посока", заяви Бочоришвили.

