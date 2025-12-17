Косово ще купува US мобилни артилерийски системи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Косово подписа рамков договор с известния американски производител на военна техника "Ей Ем Дженеръл" (AM General) за закупуване на съвременни мобилни артилерийски системи, съобщи днес косовският министър на отбраната Еюп Мачедонци в публикация във Фейсбук.

Договорът, подписан вчера, включва закупуване на мобилни гаубични системи "Хоукай" (HUMVEE 2-CT Hawkeye 105mm), както и съвременни подкрепящи превозни средства, резервни части, поддръжка и учение по експлоатация и поддръжка.

"С тази покупка армията ни преминава към друга фаза на развитие – тази на повишаването на огневата мощ директно за стрелба на далечни разстояния", написа Мачедонци, цитиран от БТА.

Той допълни, че тази покупка бележи важна крачка в укрепването на отбранителните капацитети на Косово и в изграждането на "съвременна, способна, готова и оперативно съвместима армия" със стратегическите съюзници на страната, която гарантира по-голяма сигурност за Косово и дългосрочна стабилност в региона.