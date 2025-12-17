Изборите за президент в Чили затвърдиха завоя към Тръмп и дясното

Голямата победа на крайната десница на президентските избори в Чили затвърди тенденцията на завой на Латинска Америка към дясното и тръмпизма. Причината е желанието на гласоподавателите в тези страни за по-твърди мерки срещу престъпността и незаконната миграция в стил САЩ на Доналд Тръмп, отбелязват агенциите.

Бъдещият президент на Чили Хосе Антонио Каст „е част от нова дясна вълна в Латинска Америка", каза пред Франс прес Гийом Лонг, експерт в Центъра за икономически и политически изследвания (ЦЕПР), американски мозъчен тръст, и отбеляза, че през отминаващата година левицата не е спечелила нито едни избори в региона.

В неделя 59-годишният Каст победи безапелационно – с 58 срещу 42% – съперника си на президентския вот, комунистката Янет Хара, която се яви като кандидат на широка лява коалиция. През март той ще наследи на поста сегашния ляв държавен глава Габриел Борич и ще стане първият крайнодесен лидер на Чили от края на диктатурата на генерал Аугусто Пиночет (1973 – 1990), посочват агенциите.

В Хондурас, където процесът на броене на гласовете е блокиран, консерваторът Насри Асфура, подкрепян от Тръмп, има лека преднина пред друг десен кандидат – Салвадор Насралла. Действащият ляв президент Сиомара Кастро осъди „фалшификациите на изборните резултати и американската намеса", пише БТА.

През октомври Боливия избра за свой президент десноцентриста Родриго Пас, което сложи край на 20-годишно управление на социалистите.

В Перу след отстраняването от власт на Дина Буларте консерваторът Хосе Хери пое държавното кормило след предизборна кампания, лайтмотивът на която беше борбата с престъпността. Риториката на Хери много напомняше по стил на тази на консервативния салвадорски президент Наиб Букеле, който предприе драстични мерки срещу действащите в страната му криминални групи.