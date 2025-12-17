Управляващите в Турция замислят разширяване на тюркския свят и създаване на обща валута

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) представи нова законодателна рамка за задълбочаване на икономическата и политическата интеграция на тюркските държави, озаглавена „Визия за тюркския свят" – документ, насочен към задълбочаването на политическото, икономическото и културното сътрудничество между тюркските държави чрез създаване на обща валута и други инициативи, пише сайтът „Дейли сабах".

Документът бе представен от президента на Турция и лидер на ПСР Реджеп Тайип Ердоган на специално събитие в турската столица на 15 декември – дата, обявена наскоро от ЮНЕСКО за Световен ден на тюркското езиково семейство. По време на събитието Ердоган определи „Визията за тюркския свят" като „важен документ за изграждането на следващия век" и подчерта, че основната цел на тази законодателна рамка е доразвиването на икономическото сътрудничество и културната солидарност, както и постигането на регионален мир.

Структуриран в 14 глави, документът обхваща широк спектър от сфери като „Икономическо сътрудничество и съвместно развитие", „Политики за сигурност", „Международни отношения и дипломация", „Образование и академично сътрудничество", „Социална политика и демографска мобилност", „Правно сътрудничество", „Транспорт, логистика и интеграция на инфраструктурата" и др., пише БТА.

Основна икономическа цел, очертана в документа, е разширяването на търговския обмен между Турция и тюркските държави до над 100 милиарда долара. В подкрепа на тази цел планът предвижда създаването на Тюркски фонд за инвестиции и развитие, както и на Тюркска банка за развитие и възстановяване, която да финансира дългосрочни съвместни проекти. В документа се отбелязва също, че създаването на дигитална валута, наречена „Тюрккойн" (Turkcoin) или подобен инструмент, е сред „реалистичните цели за улесняване на платежните трансакции между тюркските държави".

По отношение на сигурността документът предлага създаването на Съвместен център за борба с тероризма, който да извършва анализи на заплахите и да координира усилията за борба с тероризма между държавите членки на Организацията на тюркските държави (ОТД).

Дигиталната интеграция също заема важно място в документа, като се предлагат интеграция на електронните правителствени системи, улесняване на трансграничните услуги за гражданите и разработване на обща платформа за дигитална идентичност. Документът призовава също за създаването на Съвет за визията на Тюркския свят, който да координира дългосрочното стратегическо планиране и да ускори процесите на вземане на решения.

В областта на образованието и технологиите документът предвижда създаването на Съвместна образователна програма за тюркските страни, както и създаване на Център за изкуствен интелект и дигитална трансформация на Тюркския свят.

В документът също така се предвижда приемането на признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) за пълноправен член на ОТД. Към момента членки на ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, a Туркменистан, Унгария и СКТР са със статут на страни наблюдателки.