Фон дер Лайен : Авоарите на Русия ще останат блокирани, докато не спре войната

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна, обяви днес в Европейския парламент в Страсбург председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя произнесе реч по повод предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, предаде БТА.

Друг основен акцент от обръщението на Фон дер Лайен към евродепутатите бе новата ера на енергийна независимост на ЕС от Русия. Днес евродепутатите в Страсбург ще гласуват предложението за регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен газ и подобряване на наблюдението на потенциалните енергийни зависимости.

"Европейският съвет тази седмица е посветен на изпитанията на реалността на момента. Реалността на един свят, който е станал опасен и динамичен. Свят на войни. Свят на хищници. Реалността на този свят означава, че ние, европейците, трябва да защитаваме себе си и трябва да зависим от себе си. Мира, какъвто беше вчера, вече го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия. Важното е как се изправяме пред днешния ден. Ние, европейците, не може да си позволим светогледът на другите да ни дефинира", се каза в речта на Фон дер Лайен, която под "другите" визираше основно САЩ.

"Никой от нас не бива да бъде шокиран от това, което другите казват за Европа. Но нека заявя следното - това не би било първият път, когато предположенията за Европа се оказват остарели. И не би било първото просветление, че следвоенният световен ред се променя до неузнаваемост. В Стратегията за национална сигурност се казва: "Делът на Европа от световния брутен вътрешен продукт намалява – от 25% през 1990 г. до 14% днес." Но това, което не е написано, е, че числата на САЩ извървяват същия път - от 22% през 1990 г. до 14% днес. Така че, това не е въпрос на икономика от едната или другата страна на Атлантика. Това е въпрос на промяна на курса в световната икономика. Ако вземем само Китай, техният дял от световния БВП се е увеличил от 4% през 1990 г. до 20% днес. Ето защо Съединените щати от известно време изпращат ясни послания относно променящите се стратегически интереси и приоритети с оглед възхода на Китай", посочи ръководителката на ЕК.