Доналд Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация. Той нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери. Николас Мадуро обвини американския лидер, че се опитва да изземе венецуелския петрол и да го свали от власт. Не закъсня и реакцията на световните пазари - цената на черното злато се покачи с около 1%.

Доналд Тръмп срещу Николас Мадуро - епизод пореден. Натискът от американска страна продължава да се засилва, а експерти се питат - задава ли се война, след като преди дни Тръмп не изключи скоро да бъдат извършени удари по суша във Венецуела.

"Венецуела е напълно обкръжена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде несравним. Заради кражбата на нашите активи и много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен като чуждестранна терористична организация. Ето защо днес нареждам пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и излизащи от Венецуела", заяви Доналд Тръмп.

В момента около 30 от 90-те танкера на Каракас са санкционирани, но не става ясно дали решението на Тръмп се отнася за всички, плаващи под венецуелски флаг, нито как точно ще бъде осъществена блокадата, пише БНТ.

Николас Мадуро отхвърли всички обвинения на американския президент и допълни, че Вашингтон прави опит да смаже венецуелската икономика и да го свали от власт. Съединените щати не признават режима на Мадуро, който е на власт от 2013 година.

"Обръщам се към гражданите на Съединените щати с истината, а тя е очевидна: империалисти и крайнодесни се опитват да колонизират Венецуела, да отнемат нашето богатство - петрол, газ, злато, алуминий и други метали. Ще отбраняваме родината си и мирът ще възтържествува. Ще повторя отново: да не проливаме кръв за петрол, да не водим войни за петрол", заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро.

В типичния си стил венецуелският президент отново заложи на музиката и представи рок версия на песен, в която са използвани репликите "Да на мира, не на войната" от негова реч.

Ескалацията между Вашингтон и Каракас започна със серия американски удари срещу венецуелски лодки, за които се твърди, че са на наркотрафиканти. Убити са най-малко 90 души. Преди седмица американски военни превзеха венецуелски петролен танкер.

"Това е радикална промяна на курса. Обикновено грижата за залавяне на подобни плавателни съдове е на бреговата охрана, те се занимават с наркотрафикантите и задържат хората. Те са третирани като престъпници, не като терористи. Това, което администрацията на Тръмп прави, е безпрецедентно", каза Майкъл Шифтър, професор в университета Джорджтаун:

Съединените щати засилиха военното си присъствие в Карибско море, северно от Венецуела. В рамките на обявената от военния министър Пийт Хегсет операция "Южно копие", там са дислоцирани хиляди военнослужещи и самолетоносачът "Джералд Форд" - най-големия в света. Конгресмен от Демократическата партия обвини Доналд Тръмп, че въвлича страната във война.

"Морска блокада безспорно е акт на война. Война, която Конгресът не е одобрявал и която американските граждани не искат", каза Хоакин Кастро, конгресмен от Демократическата партия.

Това е най-засиленото военно присъствие на Съединените щати в Карибския басейн от края на Студената война. За последно американски кораби и военни са изпращани в региона през 1989 година, когато Вашингтон отстрани от власт панамския президент Мануел Нориега.