Турската отбрана свали дрон над Черно море

След като в понеделник вечерта турското министерство на отбраната съобщи, че е свалило „излязъл от контрол дрон", който е бил засечен във въздушното пространство на Турция над Черно море, различни турски медии разкриха допълнителни подробности около случката.

Според представители от отбранителния сектор в Турция, цитирани от англоезичния сайт „Тюркийе тудей", турската телевизия НТВ и други турски медии, дронът е бил засечен за първи път от далекобоен радар на турските военновъздушни сили, докато се е приближавал към турското въздушно пространство над Черно море през коридора „Кастамону".

По информация на медиите сигналът от дрона е бил едва доловим и е прекъсвал често, а метеорологичните условия и относително малкия размер на машината също не са улеснили засичането ѝ. „Влизаше и излизаше от (обхвата на) турските радари, оставяйки прекъсваща следа", отбелязва кореспондентът на турската медия Си Ен Ен Тюрк в Анкара Дидже Джанова, според която първоначалните следи на дрона са приличали на „следа от метеорологичен балон".

След като дронът е продължил да навлиза в турското въздушно пространство, военновъздушните сили на Турция са вдигнали самолети Ф-16, които да прехванат дрона, отбелязва „Тюркийе тудей", като посочва, че пилотите, които са прехванали дрона, са съобщили, че той лети в права линия, както обикновено правят летателните апарати от подобен тип, след като изгубят командна и контролна връзка.

По информация на източник от турския отбранителен сектор, цитиран от различни медии, след прехващането на дрона турските пилоти са „изчакали летателният апарат да достигне точка, отдалечена от жилищни райони, преди да се намесят". В крайна сметка дронът е бил свален от единия от изтребителите в район между град Чанкъръ и анкарската община Елмадаг (Централна Турция), оценен като „безопасен", пише БТА.

Турските медии отбелязват още, че по време на операцията по свалянето на дрона четири пътнически самолета, приближаващи анкарското летище „Есенбога", са били пренасочени към летище „Коня" като предпазна мярка.