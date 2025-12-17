ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21928944 www.24chasa.bg

Турската отбрана свали дрон над Черно море

1344
Дронът е бил прихванат далеч от населено място и жилищни сгради Снимка: 24 часа

След като в понеделник вечерта турското министерство на отбраната съобщи, че е свалило „излязъл от контрол дрон", който е бил засечен във въздушното пространство на Турция над Черно море, различни турски медии разкриха допълнителни подробности около случката.

Според представители от отбранителния сектор в Турция, цитирани от англоезичния сайт „Тюркийе тудей", турската телевизия НТВ и други турски медии, дронът е бил засечен за първи път от далекобоен радар на турските военновъздушни сили, докато се е приближавал към турското въздушно пространство над Черно море през коридора „Кастамону".

По информация на медиите сигналът от дрона е бил едва доловим и е прекъсвал често, а метеорологичните условия и относително малкия размер на машината също не са улеснили засичането ѝ. „Влизаше и излизаше от (обхвата на) турските радари, оставяйки прекъсваща следа", отбелязва кореспондентът на турската медия Си Ен Ен Тюрк в Анкара Дидже Джанова, според която първоначалните следи на дрона са приличали на „следа от метеорологичен балон".

След като дронът е продължил да навлиза в турското въздушно пространство, военновъздушните сили на Турция са вдигнали самолети Ф-16, които да прехванат дрона, отбелязва „Тюркийе тудей", като посочва, че пилотите, които са прехванали дрона, са съобщили, че той лети в права линия, както обикновено правят летателните апарати от подобен тип, след като изгубят командна и контролна връзка.

По информация на източник от турския отбранителен сектор, цитиран от различни медии, след прехващането на дрона турските пилоти са „изчакали летателният апарат да достигне точка, отдалечена от жилищни райони, преди да се намесят". В крайна сметка дронът е бил свален от единия от изтребителите в район между град Чанкъръ и анкарската община Елмадаг (Централна Турция), оценен като „безопасен", пише БТА.

Турските медии отбелязват още, че по време на операцията по свалянето на дрона четири пътнически самолета, приближаващи анкарското летище „Есенбога", са били пренасочени към летище „Коня" като предпазна мярка.

Дронът е бил прихванат далеч от населено място и жилищни сгради

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание