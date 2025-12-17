ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

1516
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: 24 часа

Кремъл заяви днес, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна, предаде ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на съобщенията в някои медии, че мирното предложение, за което посредничат САЩ, би могло да включи разполагане на европейски сили в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че позицията на Русия във връзка с каквото и да било разполагане на чуждестранни войски е добре известна, последователна и разбираема. Русия последователно се противопоставя на идеите за подобни разполагания на войски, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Песков каза още, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом са готови за това, добави той.

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна.

По време на редовния брифинг в Москва Песков също така отговори на въпрос как протича работният ден на президента Владимир Путин.

„Путин е в Кремъл. По-голямата част от деня ще бъде посветена на подготовката за програмата „Обобщение на годината с Владимир Путин" в комбиниран формат - голяма пресконференция и пряка линия" в петък, каза той.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

