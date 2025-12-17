Гръцката полиция засилва проверките по пътищата преди празниците

Гръцката полиция е засилила проверките по пътищата в Атина, в други градове на страната и по ключови пътни участъци преди празниците, съобщиха местни медии.

Полицията е подсилила звената за контрол и превенция на пътнотранспортните произшествия със 100 допълнителни служители от края на октомври. Освен обичайните дейности по контрол на пътя, звената вече провеждат целенасочени операции всеки петък, събота и неделя, съобщава изданието „Грийк сити таймс", цитирано от БТА.

По данни на гръцката полиция за 11-те месеца от началото на годината (от януари до края на ноември, тъй като няма окончателни данни за декември – бел. ред.) в област Атика, включваща столицата Атина, за алкохол са били тествани над 285 500 шофьори, което е двойно увеличение спрямо направените алкохолни тестове за същия период на предходната 2024 г. От направените проверки близо 10 300 водачи са дали положителни резултати при тест с дрегер, което представлява ръст от 5,2 процента спрямо периода януари-ноември миналата година.

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис посети в събота вечер контролен пункт на пътната полиция в Атина, където служители извършваха проверки за употреба на алкохол и други пътни нарушения, с което подчерта фокуса на правителството върху пътната безопасност.

Освен за шофиране под въздействие на алкохол, пътните полиции следят също за превишена скорост, използване на мобилни телефони зад волана, както и наличието на предпазни колани при водачите на автомобили и каски при мотористите.

Според съобщение на гръцкото правителството подсилването на звената за пътен контрол е позволило на полицията да поддържа по-силно и постоянно присъствие по пътищата, особено в часовете с най-висок риск. Тези действия са част от оперативния план на Министерството за защита на гражданите за пътна безопасност и прилагане на новия Закон за движение по пътищата, който предвижда по-строги санкции, включително за повторни нарушения.