Украинската армия контролира вече над 90 % от град Купянск

Украински войници Снимка: 24 часа

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са поели контрол над почти 90% от североизточния град Купянск, заяви днес техният главнокомандващ Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той каза това броени дни след като украинският президент Володимир Зеленски обяви победа над руските сили там.

„Благодарение на активни операции по неутрализиране на противника и успяхме да отблъснем (руснаците) от Купянск и да поемем контрол над почти 90% от територията на града", написа Сирски в „Телеграм", пише БТА.

Руската армия обяви в края на миналия месец и вчера, че отново е превзела Купянск. ВСУ отрекоха, а на 12 декември казаха, че са си върнали части от града и няколко околни села, отбелязва Укринформ.

На същия ден украинският президент Володимир Зеленски посети Купянск като демонстрация, че градът не е превзет от Русия.

