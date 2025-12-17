7 атентата са осуетили през тази година турските сили за сигурност

Турските сили за сигурност са осуетили седем терористични атентата от началото на тази година при операции в страната срещу групировки, смятани за терористични. При акциите са задържани 2063 души, заподозрени в участие в терористични действия, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая на годишна конференция на окръжните полицейски директори, информира турската държавна телевизия и радио „ТРТ Хабер".

По думите му в операциите, осъществени в периода януари-ноември, са задържани и подведени под отговорност общо 124 761 лица с издадени заповеди за арест, включително 20 844 за престъпления, свързани с наркотици, 19 460 за кражба и 2096 за умишлено убийство, пише БТА.

Седемдесет и седем хиляди по-малко престъпления срещу хора и собственост са регистрирани на територията на Турция в разглеждания период в сравнение със същия период на миналата година. Разкриваемостта на престъпления срещу хора се е увеличила с 1,2 процентни пункта до 99 процента, а при престъпленията срещу собствеността – с 9 пункта до 92 процента, сочат изнесените данни.

Разбити са общо 273 организирани престъпни групи, включително 153 от звеното за организирана престъпност, 54 от звеното за наркотици и 66 от звеното за киберпрестъпления. В резултат на тези операции са арестувани 4267 лица. Иззети са активи на стойност приблизително 129 милиарда турски лири.

„В същото време продължаваме без прекъсване операциите по издирване и прочистване (от терористи) в селските райони. Засилваме контрола над районите с летателни апарати. Защитавайки визията „Турция без тероризъм", ние ще продължим борбата срещу тероризма с решителност и без компромис. Турция, свободна от тероризъм, е гаранция за правото на живот, мир и сигурност", посочи още турският вътрешен министър.