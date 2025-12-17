Полицията в Истанбул проверява пешеходци и превозни средства преди празниците

Екипи на Истанбулската полиция засилват проверките за опазване на сигурността на мегаполиса преди наближаващите новогодишни празници. В акциите, които се провеждат под кодовото название „Спокойствие", са включени екипи на дирекциите за специални операции, обществена сигурност и пътна полиция към Областната дирекция по сигурността на Истанбул, информира турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер.

В различни квартали на мегаполиса, на първо място в района на площад "Таксим" в Бейоглу и във Фатих, които са най-посещавани от туристите, са разположени контролни пунктове, където се извършват проверки на считани за съмнителни лица чрез системата за събиране на обща информация (GBT), пише БТА.

В операциите през изминалото денонощие, осъществени с участието на близо 3000 полицаи в общо 209 точки на Истанбул, както и в редица заведения, са задържани 1062 души, включително 572 заподозрени, издирвани за различни престъпления. Иззети са 25 нелицензирани пистолета и пушки, патрони, 1187 грама наркотици, 160 таблетки синтетичен наркотик и 12 100 турски лири, за които се смята, че са получени от трафик на наркотици. Предприети са административни действия срещу 24 турски граждани и 20 чуждестранни граждани, националността на които не се съобщава.

Действията са били подкрепяни от полицейски хеликоптери по въздуха и пет катера на бреговата охрана.

Екипи на пътната полиция са наложили глоби в размер на 2 417 556 турски лири (48 290 евро) на водачи на моторни превозни средства за различни нарушения в трафика.