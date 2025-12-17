Фицо: Словакия няма да подкрепи да се финансира Украйна със замразени руски активи

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че на предстоящото заседание на Европейския съвет няма да подкрепи нито една инициатива, която води до допълнително финансиране на войната в Украйна, включително идеята за използване на замразени руски активи, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

На заседание на комисията на словашкия парламент по европейските въпроси днес - в навечерието на срещата в Брюксел, Фицо подчерта, че няма да гласува "нито един евроцент" за подкрепа на Украйна под формата на военна помощ.

"Категорично отказвам да подкрепя каквото и да било, което води до отпускане на средства за война", заяви той и добави, че няма да се съгласи замразените руски активи да бъдат използвани за военни цели в Украйна, пише БТА.

"Ако тези средства трябва да бъдат част от мирно споразумение, защо ги харчим за оръжия?", попита Фицо. По думите му, той би подкрепил използването на замразените активи единствено в рамките на споразумение за възстановяването на Украйна. Премиерът допълни, че Словакия е готова да оказва помощ.

"Готови сме да помогнем с разминиране, както и в други области", каза Фицо, като уточни, че е отворен за по-нататъшни разговори между Украйна и Словакия.

Според него предоставянето на средства за войната означава нейното удължаване, а Европейският съюз не разполага с решение за конфликта. Ако отделни държави желаят да финансират Украйна във военен план, това е техен избор, отбеляза той.