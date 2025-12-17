ЕК отпуска 1 млрд. евро за научни изследвания в областта на отбраната

Европейската комисия съобщи, че отпуска един милиард евро за съвместни научни изследвания в областта на отбраната за следващата година. В последните пет години със средства от европейския бюджет са били подкрепени 224 подобни проекта за около четири милиарда евро, предаде БТА.

През следващата година ЕС ще финансира 31 съвместни разработки за отбранителни способности и бъдещи технологии. Програмата въвежда мерки за ускоряване и на разработките, особено при т. нар. революционни технологии.

В списъка на подкрепените с днешното решение проекти са посочени разработки за защита срещу ядрено и биологично замърсяване; от кибератаки; развитие на възможности европейските спътници в орбита да бъдат ползвани за нуждите на въоръжените сили. Предвижда се също въвеждане на изкуствен интелект, дронове, роботи и облачни данни за оценка на средата; разработка на нов реактивен двигател, на нови способности за автоматично презареждане на самолети в полет и на нови текстилни тъкани; на технологии, предназначени за ново поколение изтребители; проектиране на нов военнотранспортен самолет.